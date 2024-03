'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 01 a 06/04

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 01 de abril

Paulina provoca Vênus. Electra percebe Luca sem a aliança de noivado e o questiona. Murilo nega para Jéssica que seja apaixonado por Electra. Lupita presta depoimento. Mila interrompe a conversa entre Electra e Luca. Júpiter não consegue ajudar Lupita. Tom convida Vênus para jantar em sua casa. Plutão fala de Nicole para Tom. Andrômeda tenta seduzir Chicão. Jéssica arma contra Murilo. Júpiter visita Lupita na delegacia. Electra recebe flores e uma declaração de amor de Murilo.

Terça-feira, 02 de abril

Murilo nega para Electra que tenha lhe mandado flores. Júpiter não acredita na sinceridade de Lupita. Tom tenta convencer Luca a acreditar em Electra. Vênus tem uma nova lembrança sobre o acidente de Pedro. Júpiter decide vender seus relógios para pagar a fiança de Lupita. Plutão incentiva Murilo a se declarar para Electra. Paulina avisa a Brenda que manipulará seus filhos contra Vênus. Chicão e Andromeda se encontram, por acaso, na Galeria Mancini. Murilo e Luca seguem ao encontro de Electra.

Quarta-feira, 03 de abril

Luca chega ao casarão e convida Electra para sair. Júpiter não encontra Lupita na delegacia e acredita que a moça tenha sido deportada. Paulina e Brenda fazem a cabeça de Laurinha e Pudim contra Vênus. Murilo chega ao casarão e se entristece ao saber que Electra saiu com Luca. Andrômeda dança para Chicão. Luca e Electra se divertem, e acabam reatando o namoro. Jéssica procura Murilo. Laurinha e Pudim destratam Vênus.

Quinta-feira, 04 de abril

Paulina e Brenda manipulam Laurinha e Pudim. Jéssica se desespera ao pensar que Luca pode perdoar Electra. Lulu flagra Andrômeda e Chicão juntos. Guto passa mal ao receber carinho de Lupita. Paulina tenta constranger Vênus durante o jantar. Elisa segue Júpiter. Laurinha e Pudim ofendem Vênus após ver as notícias sobre sua prisão, e Tom se irrita. Elisa flagra Júpiter na frente do casarão. Luca conta para Murilo que reatou com Electra.

Sexta-feira, 05 de abril

Luca estranha a reação de Murilo. Elisa termina o namoro com Júpiter. Tom comenta com Brenda e Ramón sobre a suspeita de Vênus com a morte de Pedro. Paulina se enfurece quando Laurinha avisa que ela e Pudim darão uma nova chance para Vênus. Plutão enfrenta Max para defender Nicole. Luca e Electra namoram no parque. Andrômeda e Chicão pensam um no outro. Júpiter abraça Lupita ao encontrá-la na gravadora.

Sábado, 06 de abril

Lupita se sensibiliza com o abraço de Júpiter. Luca decide fazer um ensaio fotográfico com Electra. Jéssica afirma a Chantal que voltará com Luca. Paulina gosta quando Brenda diz que tentará se aproximar da namorada do ex-marido. Tom fala para Vênus que encontrou o homem que foi preso pela morte de Pedro. Catarina reage mal ao saber que Vênus suspeita de que Pedro tenha sido assassinado. Luca prepara uma surpresa para Electra. Elisa procura Lupita. Brenda vai ao encontro de Vênus.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.