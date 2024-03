Enquete BBB 24: Parcial indica queda da 'cabeça' do grupo Gnomos

Quem deixará a casa do BBB 24 (Globo) no domingo (31)? Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º Paredão, a parcial da enquete UOL aponta quem tem mais chances de ser Eliminada até o momento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete UOL

Até às 9h deste sábado (30), a sister que apresenta mais chances de sair do BBB 24 é a Fernanda.

De acordo com a enquete do UOL, a confeiteira acumula 57,55% dos votos dos leitores do site.

Beatriz e Giovanna ainda não apresentam riscos de deixar a casa neste domingo.

A mineira segue com 24,35% dos votos, enquanto a vendedora é a favorita para permanecer no jogo com apenas 18,1%.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 543500 votos 17,59% Beatriz 57,95% Fernanda 24,46% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 543500 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash