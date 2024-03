'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 01 a 06/04

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 01 de abril

Os agiotas exigem que Wagner lhes pague o que deve, e Tony vê a cena. Mário e Natália combinam de voltar à casa da serra para encontrar mais pistas sobre o suposto assassinato de Bruno. Apoiado por Tony, Wagner confessa à família que foi procurado pelos agiotas, e todos decidem denunciar o caso à polícia. Marcos volta para a casa de Pedro e Natália. Carol se entende com Ester. As amigas se unem na casa da serra para fazer uma reconstituição do dia da morte de Bruno.

Terça-feira, 02 de abril

Mário dá início à reconstituição do dia da morte de Bruno. Sérgio conversa com Roberto sobre a situação de Helena. Helena chega à casa da serra, e todos a acusam como a principal suspeita da morte de Bruno. Mário comanda a reconstituição, e todos relembram dos fatos e interações com Bruno no dia do acidente. Sérgio decide ir atrás de Helena. Natália tem novas lembranças do dia da morte de Bruno.

Quarta-feira, 03 de abril

Sérgio chega à casa da serra e tenta interromper a reconstituição do assassinato de Bruno. Vilma fica surpresa ao descobrir que Roberto é filho de Petrúcio. Calixto diz a Roberto que precisará de uma alta quantia para livrar Helena de seus crimes. Com a ajuda de Mário, Natália se lembra de quem tirou a vida de Bruno. Vilma confronta Roberto. Adriana revela a todos que Sérgio é o pai de Ísis.

Quinta-feira, 04 de abril

Adriana pede perdão a Ísis. Petrúcio pressiona Roberto, que acaba confessando seus crimes. Após a resolução do caso de Bruno, Carol conforta Natália. Vilma pede demissão a Roberto, que chantageia a comparsa. Cris conhece Adelaide. Sérgio passa mal, e Marcos socorre o avô. Helena pede ajuda a Roberto para impedir que Ísis tenha direito à sua herança. Sérgio se emociona ao ver Marcos, Giovanni e Ísis no hospital. Carol se declara para Natália. Helena confronta Ísis.

Sexta-feira, 05 de abril

Natália e Carol anunciam seu casamento. Wanda elogia o progresso de Jonas nos exercícios. Com a ajuda de Edu e Érica, Mário encontra Itamar. Roberto sabota a bebida de Vilma, que percebe e o confronta. Tony conta a Renée e Wagner que quase foi atropelado. Fagundes é preso. Raquel e Evilásio ouvem quando Roberto ameaça envenenar Petrúcio. Nando é agredido na frente de Vic, e Wagner conclui que os agiotas estão ameaçando sua família. Cris descobre que Adelaide é avó de Giovanni.

Sábado, 06 de abril

Adelaide e Giovanni se emocionam ao se conhecerem. Sérgio tem alta do hospital, e Helena planeja fugir do país com o pai. Tony consegue hackear o telefone de Roberto. Lara e Mário descobrem provas de que Roberto esteve com Átila na noite de sua morte. Fagundes delata todos os crimes cometidos com Sérgio e Helena. Rico decide convocar Sérgio para um acareação. Helena e Sérgio fogem. Taís teme a aproximação da data de seu julgamento. Roberto tenta encontrar Vilma. Giovanni apresenta Adelaide para Jonas, Adriana, Marlene e Ísis. Helena desiste de fugir com Sérgio.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.