Após pegação na piscina, Cida é flagrada por rival nos braços de Conrado

No capítulo de "Cheias de Charme" deste sábado (30), Chayene suspeita Rosário está se insinuando para Fabian e ameaça demiti-la. Cida conta para Máslova e Conrado que sua mãe foi empregada da família Sarmento.



Socorro pede para Naldo não contar à mãe que ela está viva. Ela volta a morar com o irmão e Kleiton, e é pressionada a arrumar emprego. Rosário conta para o pai que compôs uma música para cantar com Fabian.

Chayene resolve punir a empregada e a impede de ir ao seu show com o cantor. Sarmento convida Conrado para visitar seu escritório. Isadora volta para casa e encontra Cida na piscina com Conrado

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.