Antes da morte, Chance Perdomo treinava pesado e deixou filme póstumo

Morto hoje, aos 27 anos, Chance Perdomo estava dedicado aos treinos de musculação, tema que apareceu em suas últimas postagens nas redes sociais. O ator também tinha acabado de concluir as gravações de um filme independente.

Chance Perdomo foi vítima de um acidente de moto. A notícia foi confirmada pela família, que informou apenas que ele estava sozinho e que outras pessoas não foram envolvidas.

O ator faz parte do elenco do filme independente "Bad Man", que encerrou suas gravações em fevereiro. Ele protagonizava a história ao lado de atores como Seann William Scott — conhecido por "American Pie" — e Johnny Simmons, de "As Vantagens de Ser Invisível". Informações sobre o lançamento da produção não foram divulgadas.

Ele ganhou destaque mundial ao interpretar Ambrose, o primo feiticeiro de Sabrina, na série "O Mundo Sombrio de Sabrina". Seu último papel na TV foi como Andre Anderson, um estudante com poderes em "Gen V", spin-off de "The Boys", do Prime Video.

Fora das telas, a estrela se dedicava ao próprio corpo, investindo em treinos pesados de musculação. Há três meses ele criou um destaque "fitness", dedicado exclusivamente para compartilhar sua rotina de exercícios.

Nas fotos, era visível a mudança no físico de Chance, que ganhava elogios dos fãs. "Quero ver como vão explicar esse ganho de músculos em 'Gen V'", brincou um, mencionando o futuro da série da Amazon.