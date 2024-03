'Cem dias seguidos', '37 vezes em 7 dias': famosos fazem 'maratona' de sexo

Heloísa Périssé, 57, revelou que ela e o marido, Mauro Farias, 63, participaram de um desafio em que transaram por cem dias consecutivos. A revelação, que foi feita durante participação no programa Surubaum, repercutiu nas redes sociais nos últimos dias.

A atriz, no entanto, não está sozinha. Veja outros famosos que admitiram "maratonas sexuais":

Naldo e Ellen Cardoso (Mulher Moranguinho) Imagem: Reprodução/Instagram

Naldo Benny e a mulher, Moranguinho, mantêm uma rotina frequente de sexo. Segundo o casal, o recorde de transas em uma semana é de 37 vezes. A confissão foi feita durante participação dos dois no programa Otalab.

Eles também contaram um episódio em que foram para um hotel, chegaram no local por volta das 21h e só saíram no dia seguinte, depois das 15h. Detalhe: eles garantem que passaram todo esse tempo acordados, transando.

Francielly Lima, 25, que participou do Miss Bumbum 2023, disse, em papo exclusivo com Splash, ter enfrentado uma "maratona" sexual. "Já passei quatro dias transando direto com a mesma pessoa, parando só para comer. Aconteceu em motel mesmo, de quinta a domingo."

Gracyanne Barbosa e Belo são 'viciados' em sexo Imagem: Reprodução/Instagram@graoficial

Gracyanne Barbosa e Belo dizem que são "viciados em sexo" e transam "todos os dias". Quando o sexo não é presencial, devido à rotina de shows de Belo, eles fazem amor por telefone. As declarações foram dadas por Gracyanne ao Extra.

"Na correria das viagens, uma rapidinha também resolve. Quando o vejo no palco, confesso que ele mexe comigo. Logo que o show termina, estou louca para fazer amor. E é sempre muito bom. Para não cair na rotina, o sex shop ajuda. No começo, ele não curtia brinquedinhos, mas, aos poucos, ele foi se acostumando e hoje curte bastante", afirmou a musa fitness.

Deborah Secco posa em cliques sensuais com o marido, Hugo Moura Imagem: Jorge Bispo

Deborah Secco contou em 2020 à apresentadora Sabrina Sato que, no início do namoro com o ator Hugo Moura, os dois transavam em média dez vezes por dia. "Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes por dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar", relatou.

Maíra Cardi revelou que no início do relacionamento com Arthur Aguiar chegou a fazer sexo 11 vezes num único dia. O relacionamento chegou ao fim em outubro de 2022. Hoje, a influenciadora digital é casada com Thiago Nigro.

Antes da separação, Jonas e Mari Gonzalez contaram que já fizeram uma "maratona" de sexo. A "performance" do então casal teria durado mais de 12 horas. "Uma vez eu me recordo que a gente foi ao motel, chegamos umas 3, 4 horas da manhã e ficamos até 5 horas da tarde sem parar", disse Jonas, no Otalab.