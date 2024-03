Lollapalooza acabou: quais são próximos festivais de música no Brasil?

Após três dias de muita música no Lollapalooza, muitos fãs já pensam: qual é o próximo festival? Splash listou uma série de eventos que vão acontecer entre abril e o final de ano.

TIM Music Noites Cariocas (Rio de Janeiro) - 5 a 27 de abril

Tradicional na noite carioca, apresenta boa música brasileira em um dos maiores cartões postais do Rio, o Morro da Urca.

Atrações divulgadas: L7nnon, Blitz e Fernanda Abreu, Marina Lima, Zeca Pagodinho, Ana Carolina, Bala Desejo, Seu Jorge e mais.

Ingressos a partir de R$ 75 (depende de cada dia).

Plantão Festival (Fortaleza/CE) - 19 e 20 de abril

Desenvolvido pela 30PRAUM, projeto vai levar o mais fresco do rap e trap ao Marina Park, no Ceará.

Atrações: Matuê, Wiu, Teto, Major RD, KayBlack, TZ da Coronel, Azzy, Leviano e Guto, Djonga, Veigh, Cone Crew, Derek, Slip Mami, Borges, Arthurzim e Vino convida Danzo.

Ingressos a partir de R$ 70 (meia-entrada no 1º lote).

Feira Preta (São Paulo) - 3 a 5 de maio

Música e empreendedorismo se mesclam em evento que celebra vivências pretas.

Atrações: Preta Gil, Majur, Dona Onete, Lia de Itamaracá, Attooxxaa, Larissa Luz, Luedji Luna, Tasha & Tracie e mais.

Ingressos a partir de R$ 40.

Festival Coolritiba (Curitiba) - 18 de maio

Evento concentra nomes da MPB, pop e música alternativa em um só lugar.

Atrações: Lulu Santos, Milky Chance, Seu Jorge, Kevin O Chris, Wiu, Marina Sena, Baiana System, Armandinho, Poesia Acústica, Papas da Língua, Supercombo, Rubel, Tasha & Tracie, FBC, Ana Frango Elétrico e Lou Garcia.

Ingressos a partir de R$ 290 (meia-entrada no 2º lote).

Doce Maravilha (Rio de Janeiro) - 25 e 26 de maio

Após primeira edição, festival promete voltar "mais doce", com novo local, estrutura e line-up.

Atrações: Jorge Ben Jor, Maria Bethânia com Xande de Pilares, Jorge Aragão, Capital Inicial, Criolo, Rael, Mano Brown, Os Paralamas do Sucesso e mais.

Ingressos a partir de R$ 190 (meia-entrada).

João Rock (Ribeirão Preto/SP) - 8 de junho

Festival tradicional, o João Rock recebe nomes de peso do rock, sem esquecer dos outros gêneros da música brasileira.

Atrações: Lulu Santos, Pitty & Emicida, CPM22, Djavan, Os Paralamas do Sucesso, Ney Matogrosso, Veigh, Negra Li, Marina Lima e mais.

Ingressos a partir de R$ 240 (meia-entrada no 1º lote).

Festival Sensacional (Belo Horizonte) - 21 e 22 de junho

Evento reúne diferentes gerações da música brasileira na capital mineira.

Atração já divulgada: Olodum, Baiana System, Marina Sena, Marcelo D2, Banda Uó, Dona Onete e mais.

Ingressos a partir de R$ 120 (meia-entrada no 1º lote).

Festival do Peão de Barretos (SP) - 15 a 25 de agosto

Tradicional festa sertaneja tem shows, rodeio, queima de alho e outras atrações.

Atrações divulgadas: Luan Pereira, Lauana Prado, Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Ana Castela, Jorge & Mateus, Luan Santana, Zezé Di Camargo & Luciano e mais.

Ingressos a partir de R$ 45 (meia-entrada no 1º lote -- depende de cada dia).

Rock in Rio - 13 a 22 de setembro

É o maior festival do país, levando fãs de norte a sul do Brasil à capital fluminense.

Atrações divulgadas: Katy Perry, Gloria Gaynor, Cyndi Lauper, Mariah Carey, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, Ludmilla, Ivete Sangalo, Jão, Glória Groove e Paralamas do Sucesso.

Venda geral de ingressos a partir de 23 de maio de 2024.

Rock The Mountain (Petrópolis/RJ) - 9, 10, 16 e 17 de novembro

Dividido em dois finais de semana com line-up igual, festival leva milhares de fãs à serra do Rio.

Atrações já divulgadas: Joelma, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, O Grande Encontro, CPM 22 e Nação Zumbi.

Ingressos a partir de R$ 334 (sexto lote).

Primavera Sound (São Paulo) - 30 de novembro e 1 de dezembro

Um dos principais festivais com vibe alternativa do mundo chega a sua terceira edição no Brasil.

Atrações não foram divulgadas, mas Marisa Monte, Pet Shop Boys, Carly Rae Jepsen, Cansei de Ser Sexy, Bad Religion, Beck, The Killers e Marina Sena foram destaques em 2023.

Ingressos em breve.