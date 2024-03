Biancardi mostra Mavie com roupa do Santos após uniforme do Palmeiras

Bruna Biancardi, 29, mostrou a filha, Mavie, usando uniformes de dois times paulistas no intervalo de um dia.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou a bebê de 5 meses, sua filha com Neymar, usando o uniforme do Palmeiras. "Ontem eu assisti o jogo do Palmeiras com o vovô", escreveu Bruna.

Aparentemente, após receber críticas, ela mostrou a bebê com o uniforme do Santos. "Calma pessoal, meu vovô é palmeirense. Tenho que dividir a torcida pra ele ficar feliz também!".

Mavie com o uniforme do Palmeiras Imagem: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi