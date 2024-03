BBB 24: 'Vocês são como óleo e água', diz Beatriz sobre Matteus e Davi

Após uma longa conversa entre Davi e Matteus sobre atitudes desrespeitosas do baiano, Beatriz opinou sobre a amizade entre os brothers do grupo Fadas no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Beatriz e Alane opinaram sobre a relação entre Davi e Matteus após o longo papo entre os dois.

Beatriz: "Quando a gente fala o que quer, às vezes a gente ouve o que a gente não quer. Toda ação teve uma reação. Ele teve ação dele, e eu tive minha reação. (...) Eu acho que foi parecido com o que aconteceu com ele e o Matteus. Uma palavras, às vezes... E você tem que deixar claro. Tem que falar. Mas o que eu vejo é que você e Davi é tipo água e óleo. E o vinho e a água"

Alane: "Uma hora isso ia acontecer. Se fosse uma amizade lá fora, ia acontecer"

Beatriz: "E é normal. Se for amizade que só quer coisa boa, tá errado."

Matteus: "É isso que eu digo. Em nenhum momento a minha intenção dos diálogos é que seja prejudicial, de querer botar a pessoa contra a parede e ferrar. Não. Foi uma coisa super leve. Pra mim, foi uma coisa super leve. Tanto que, pra mim, já tava resolvido"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 928896 votos 14,06% Beatriz 63,00% Fernanda 22,94% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 928896 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

