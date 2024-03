BBB 24: 'Tava me rasgando o cérebro', diz Matteus sobre críticas

Nesta manhã (30), em conversa com Beatriz no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), Matteus desabafou sobre criticas dos adversários.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O gaúcho compartilhou com Bia sua irritação em relação aos adversários reivindicarem dele reações mais duras com o Davi.

"Me rasga o cérebro falando: 'Aí porquê tu fica passando a mão na cabeça do Davi'", reclamou o brother.

"Eu digo: 'Meu pai amado do céu, mas que passando a mão na cabeça de Davi?!'", continuou o gaúcho.

"Vou ter que xingar o guri [Davi]? Pegar o guri pelo braço e tirar? Eu não sou pai dele!", indagou Matteus.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 627196 votos 16,72% Beatriz 58,73% Fernanda 24,54% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 627196 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES