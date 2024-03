Giovanna diz que Isabelle está perdida no jogo: 'Atitudes que não esperava'

Em conversa no BBB 24 (Globo), Giovanna falou com MC Bin Laden sobre Isabelle e como a sister mudou suas atitudes ao longo do jogo.

O que aconteceu

No papo, Giovanna falou sobre andar com as pessoas corretas: "De um tempo para cá, a Isa veio tomando umas atitudes que eu não esperava... Tipo pular na piscina com os peitos de fora."

Bin ficou chocado ao saber sobre o ocorrido — ele não fazia ideia de que Isabelle, Alane, Bia, Davi e Matteus pularam na piscina pelados para comemorar o Top 10.

Não esperaria isso da Bia, nunca. Nunca mesmo, não acho que seria uma coisa da cabeça dela fazer. E da Isa eu jamais esperaria, não que isso fez eu me decepcionar com ela ou que eu vejo ela com outros olhos, mas isso é uma atitude que ela não tomaria. Nunca, em nenhuma hipótese. Giovanna

A mineira continuou: "A gente vê a pessoa se perdendo. Hoje ela combinou voto, coisa que ela não fez até semana passada. Desde o começo do jogo ela se recusou."

Ela finalizou: "Acho que ela fica fazendo as coisas junto com eles para fazer parte do grupo, para ver se é prioridade de alguém, se aproximar mais."

