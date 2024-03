BBB 24: 'Fui invisibilizada', diz Pitel sobre formação de Paredão

A Líder Pitel reclamou não ter tido a possibilidade de justificar sua indicação ao Paredão, no último sábado (29), durante a transmissão ao vivo do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao ganhar a liderança Pitel colocou duas pessoas na Mira do Líder, Beatriz e Matteus. Porém o gaúcho levou a melhor na Prova do Anjo que aconteceu ontem (29). Com Matteus imunizado Beatriz foi para a Berlinda automaticamente.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que Beatriz já estava emparedada, porque dentro das opções da Líder foi ela quem restou e não deu abertura para que Pitel justificasse a indicação.

Mais tarde, a alagoana se queixo sobre o ocorrido: "Fui invisibilizada!"

"Você foi!", concordou Fernanda.

"Eu tinha fala, eu queria justificar, eu tava ensaiando", disse Pitel indignada.

"Eu sei que você tinha, eu fiquei pensando: 'Ele não vai deixar ela falar?'", respondeu a confeiteira.

"Mas se você pedisse ele ia deixar", ponderou Lucas rindo.

"Eu não ia pedir, né?! Não ia cortar. Eu falo até com ele baixo", respondeu a alagoana.

"Eu sei que você não ia fazer isso", concordou o capoeirista.

"Agora corta para a situação se fosse ao contrário, você acha que o pessoa não iria falar?", disse Fernanda.

"Ia!: 'Pera aí, Tadeu, vai indicar não que eu quero falar dela, deixa eu dar minha perspectiva da indicação'", retrucou Pitel imitando como seria se alguém do grupo adversário passasse por essa situação.

"Se eu soubesse que não ia ter que justificar eu tinha justificado ontem, só que aí a pessoa não quer estragar antes do momento, né?! Não quer comer o bolo antes do parabéns", reclamou a Líder.

"É o grande momento", disse Lucas.

"Não, você não quer comer o bolo antes do parabéns, aí chega na hora do parabéns, você vai olhar e alguém já comeu o bolo. Não dá", argumentou Pitel.

"Eu disse: 'Ah, tá bom, eu que não vou interromper o Tadeu, né?!'", aceitou a alagoana.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 559008 votos 17,55% Beatriz 57,79% Fernanda 24,66% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 559008 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash