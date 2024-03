BBB 24: 'Era pra eu sair com dignidade', diz Fernanda sobre Paredão

Na tarde de sábado (30), Fernanda e Pitel conversaram sobre o 15º Paredão do BBB 24 (Globo), formado na noite anterior. E a confeiteira desabafou sobre enfrentar a berlinda contra Giovanna, uma de suas aliadas no jogo.

O que aconteceu

Beatriz, Fernanda e Giovanna compõem o 15º Paredão do programa. E hoje, a confeiteira confessou que não acha justo disputar com uma aliada [Giovanna] a permanência na casa.

"Não queria mesmo ir nesse Paredão com a Giovanna, cara. Eu queria a prova dos trinta real, sabe? Porque, se eu saio, não era pra ter saído com a Giovanna do lado", analisou Fernanda.

"Se eu saio, era pra eu sair com dignidade entendendo que eu perdi um embate com duas pessoas que eu tive problema. Não com uma menina que caiu de paraquedas no Paredão, que tá do nosso lado ainda", continuou a confeiteira.

"Não quero medir forças com ela. Tenho nada com a Giovanna, cara. Não posso medir forças com a Giovanna, é injusto medir forças com a Giovanna, não consigo entender esse resultado", concluiu o desabafo.

"Talvez seja o embate entre você e a Bia", opinou Pitel.

