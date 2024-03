BBB 24: 'Eu sou muito boa para achar que o outro ganhou', diz sister

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Pitel e Fernanda analisaram o jogo e mesmo perto da reta final a confeiteira não acredita que o resultado já esteja definido.

O que aconteceu

Para a confeiteira, ainda pode acontecer alguma reviravolta. Além disso, afirmou que não está convencida de que seus adversários são os campeões.

"É que eu não me contento com esse lugar de entregar as pontas para o outro. Nunca vou me contentar. Eu só acho que eu sou muito boa para simplesmente achar que o outro ganhou, que o outro me passou", explicou Fernanda.

"Eu sou muito do depende. Eu sou muito de tentar ver os dois lados da moeda. Tudo depende pra mim. Tudo depende muito", revelou Pitel.

"Eu sou do convencimento, você tem que me convencer e até agora ninguém me convenceu. Tudo bem, o jogo é do Brasil, vocês têm que convencer a galera lá fora. Mas, aqui dentro...", contou a confeiteira.

"Mas, pra mim, o maior ponto é esse: vocês não me convenceram que são os campeões. Já que vocês não me convenceram, eu estou da disputa", continuou Fernanda.

"Ainda não me fez acreditar que você é mais especial do que eu, mais querido do que eu, mais forte que eu, mais inteligente que eu ou mais não sei o que lá do que eu. Esse conjunto da obra não está perfeito, e se não está perfeito, estamos lutando pelo mesmo lugar", argumentou a sister.

