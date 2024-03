BBB 24: 'A única peça que não encaixa ali é o Davi', dispara Fernanda

Nesta madrugada (30), em conversa com Pitel e Lucas no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o Grupo Fadas e comparou Davi ao 'Chris' do seriado norte-americano 'Todo Mundo Odeia o Chris'.

O que aconteceu

No papo, a confeiteira disse que Davi não se encaixa no Grupo Fadas e exemplificou seu pensamento fazendo alusão a época de escola citando a série de filmes 'High School Musical' e o seriado 'Todo Mundo Odeia o Chris'.

"Todos os Fadas nasceram Fadas, são pessoas que na escola já colariam automaticamente, parece um filme de 'High School Musical'", começou Fernanda.

"O Alegrette é o menino do beisebol ou futebol americano, com a jaqueta, que namora a menina famosinha, e tem as patricinhas e tem as coisas. Eles são!", analisou a confeiteira.

"A única peça que não encaixa ali [Fadas] é o Davi. Davi é menino pobre que entrou na escola, tipo 'Todo Mundo Odeia o Chris', que entrou, mas ele foi esperto e conseguiu entrar junto com a galera", concluiu Fernanda.

Nas redes sociais, a fala de Fernanda foi criticada pelos internautas.

