Atriz pornô que ficou em 'estado vegetativo' acorda de coma após 52 dias

A atriz pornô americana Emily Willis, 25, acordou após ficar 52 dias em coma. Ela foi encontrada inconsciente em uma clínica de reabilitação de Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, após sofrer uma parada cardíaca.

Michael, pai da Emily, disse ao TMZ que ela segue em estado vegetativo, mas com algumas melhoras. Segundo ele, ela agora consegue realizar movimentos com os olhos, sorrir e demonstrar emoção em conversas com familiares. Ainda segundo Michael, os médicos não acreditam que ela se recupere totalmente.

Os médicos ainda não identificaram o que causou a parada cardíaca. O relatório toxicológico inicial determinou que não havia drogas no corpo de Emily.

O que aconteceu

Willis foi para o centro de reabilitação no começo de fevereiro para tratar dependência química. No local, ela sofreu uma parada cardíaca, supostamente provocada por uma overdose, segundo informações do TMZ. A família, entretanto, negou que a internação tenha sido ocasionada por overdose. Os exames toxicológicos realizados no hospital não teriam constatado a presença de drogas em seu organismo.

Família da atriz estipulou a quantia de US$ 60 mil (R$ 300 mil) para ser arrecadado na "vaquinha". Até o momento, eles conseguiram US$ 45 mil (cerca de R$ 221 mil). A quantia é para custear a internação, consultas médicas e remédios.

Emily Willis começou na indústria pornô em 2017 e também já posou para revistas como a Penthouse. Ela acumula mais de dois milhões de seguidores no Instagram.