Ana Hickmann e Edu Guedes se reúnem em churrasco com banquete e piscina

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes, que assumiram o namoro recentemente, reuniram a família para churrasco e piscina neste sábado (30).

O que aconteceu

O casal decidiu fazer o almoço para familiares e amigos neste fim de semana, com direito a um verdadeiro banquete. O vídeo foi publicado pela apresentadora do Hoje em Dia, da Record, nas redes sociais.

Nas imagens, a preparação do almoço e, na sequência, os dois pombinhos caíram na piscina para se refrescar.

Hoje, eu e o Edu Guedes resolvemos fazer churrasco. Depois do almoço, hora do refresco. Ana Hickmann, em seu perfil no Instagram

Ana Hickmann assumiu o relacionamento com Edu Guedes no dia 12 de março. Ela se separou recentemente de Alexandre Correa, e fez um boletim de ocorrência contra ele por agressão.

Antes de anunciar o namoro, Ana disse que já era amiga de Guedes há um bom tempo e eles se reaproximaram. A apresentadora, no entanto, negou qualquer traição ao ex-marido.