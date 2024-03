Ainda presa, influenciadora diz que admitiu arma para 'proteger pessoas'

A influenciadora Samara Mapoua, presa por porte ilegal de arma na última terça-feira (26), no Rio de Janeiro, disse hoje que admitiu o flagrante para proteger outras pessoas.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo digital foi abordada por agentes enquanto levava cinco pessoas no carro, segundo informou a jornalista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Eles fugiram pela avenida Brasil em direção à zona oeste, quando foi dada a ordem de parada, mas alcançados logo na sequência.

Após revista no veículo, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, carregada com 12 munições e numeração raspada, escondida sob o banco do carona. A influenciadora admitiu que a arma era sua em depoimento na delegacia.

Neste sábado, nas redes sociais, a influencer digital contou o cenário de "pressão" naquela madrugada e afirmou que só admitiu o flagrante para proteger outras pessoas. Ela garantiu ainda que, ao deixar a cadeia, irá acertar as contas com a Justiça. A declaração foi repassada pela assessoria dela em comunicado oficial.

Eu estou bem de verdade, não quero e nem que ninguém passasse por isso. Tomei uma decisão de proteger e defender quem estava comigo. Foi muita pressão todo aquele cenário às 4h. E a única opção que encontrei foi declarar que a arma era minha, para que todos conseguissem sair daquela situação. Samara Mapoua, em comunicado oficial nas redes sociais

Não me arrependo do que fiz e vou acertar as contas com a Justiça. E, quando ganhar a liberdade, irei esclarecer e contar tudo para vocês.

Samara Mapoua, de 30 anos, é influenciadora com mais de 1,5 milhão de seguidores. Ela ficou conhecida nas redes sociais pelo bordão "Eu sou menina, meu nome é Samara", que discutia com a mãe por insistir em lhe chamar pelo nome de batismo, Yago.