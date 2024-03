'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 01 a 05/04

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 01 de abril

Leandro vai precisar passar por uma cirurgia; Romeu se sente culpado. Mauro mostra fotos antigas à Laura para ajudar a recuperar a memória. Laura tenta beijá-lo, mas Mauro desvia. Laura confunde os nomes dos filhos. Com o esconderijo alagado, Chilique e Fê Dengosa passam a noite na estufa de Clara sem ela saber. Nando e Dimitri conversam sobre a fuga de Romeu; Dimitri percebe que os livros estão afetando a realidade. Vera e Bernardo chamam a atenção de Romeu em casa; Romeu tira a culpa de Julieta e diz que a ideia de escapar foi dele. Hélio e Clara visitam Leandro no hospital; Glaucia diz que eles não são bem-vindos. Bernardo fala para Vera perdoar os Campos, porque se ela quiser viver uma vida de mágoa, que ela viva sozinha.

Terça-feira, 02 de abril

Vera pergunta se Glaucia incentivou Romeu a fugir com a Julieta; Glaucia alega que teve uma conversa com ele, mas que Romeu deve ter entendido errado. Por telefone, Clara convida a prima, Dona Branca, para passar um tempo em sua casa e descobre que seu marido Antônio morreu. Romeu, Dimitri, Ellen, Ian e Nath recuperam os livros de Fausto e cada um fica com um. Daniel diz para Julieta que não aguenta vê-la sofrer e que vai conversar com os Campos sobre perdoar os Monteiro. Bernardo leva Téo para ver Leandro e Glaucia confronta os dois.

Quarta-feira, 03 de abril

Bernardo diz para Glaucia que Téo é neto de Leandro e que o menino tem o direito de ver o avô. Glaucia fala para Téo que ele é muito esperto por querer entrar para a família e alega para Bernardo que Téo é um filho bastardo; Bernardo afirma que se ela repetir isso novamente, ela pode esquecer a relação com ele. Fausto fica desesperado com o sumiço dos livros e confronta Dimitri, Ellen, Ian e Nath. Na academia, Mauro treina com Mariana, Laura chega e dá um beijo em Mauro; Mauro reforça que eles não estão mais casados. Mariana acha que Laura usa a desculpa de falta de memória para atrapalhar o relacionamento dela com Mauro. Téo chega em casa e chora no colo da mãe com descaso de Glaucia. No hospital, ainda fraco, Glaucia diz para Bernardo que vai cuidar de tudo na Monter Holding, mas Leandro quer Bernardo na frente dos negócios.

Quinta-feira, 04 de abril

Branca chega na casa de Clara. Romeu e Bernardo visitam Leandro; Romeu pede desculpa ao avô pelo estresse que fez ele passar. Daniel fala para Mariana permitir amizade de Julieta com Romeu, antes que aconteça algo mais grave. Amanda aborda Glaucia e diz para ela ter mais respeito ao filho dela, que Téo não é interesseiro. Glaucia e Fred vão até o hospital; ele vigia a entrada e ela vai até o quarto. Na madrugada, Chilique e Fê Dengosa vão na cozinha de Clara e pega a chave do Armazém; Branca aparece e flagram eles no cômodo da casa. Laura diz para Mauro que ama ele e sente a falta dele. Após ser medicado, Leandro acorda sonolento e confuso. Glaucia comenta com Leandro que precisa de verba para o CEC e faz Leandro assinar uns documentos, mas o documento menciona que ele autoriza transferir os poderes da sociedade da Monter Holding para ela.

Sexta-feira, 05 de abril

No quarto do hospital, Bernardo se depara com Glaucia. Romeu pede desculpa por tudo que Téo está passando e afirma que Téo é um Monteiro. Mauro comenta com Alex que está desconfiando que Laura esteja exagerando na perda de memória para ele terminar com Mariana; Alex discorda. Glaucia e Fred comemoram por conseguir passar a Monter Holding para o nome de Glaucia. Romeu fala para Vera que Téo é irmão dele e Vera diz que não vai aceitar o menino de Bernardo com outra mulher; Romeu rebate afirmando que Bernardo não a traiu e que não vai largar dela. Chilique e Fê Dengosa invadem o Armazém. Mauro acha um cartão de detetive particular em seu sofá.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.