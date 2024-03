Virgínia Fonseca ganha colar luxuoso de Zé Felipe

Virginia Fonseca recebeu de Zé Felipe um colar Serpenti da Bulgari, avaliado em quase R$ 400 mil, na cotação desta sexta-feira, 29. O presente, antecipando o aniversário de 25 anos da influenciadora, celebrado no dia 6 de abril, é feito de ouro rosa de 18 quilates com "diamantes pavé na cabeça e na cauda" e "olhos em ônix preto". No site oficial da grife, a joia sai por US$ 75 mil.

Em vídeos postados em sua rede social, Virginia expressou sua emoção ao receber o colar: "Caraca, pesado. Muito pesado!". Após abrir o presente, ela disse: "Socorrooo, eu tô em choque absoluto com esse presente! Eu amei! Eu amei! Te amo, Zé, obrigada!".

Ela também afirmou: "Depois das Marias e do Zé Leonardo, esse é o melhor presente que você me deu". E acrescentou sobre o colar: "Isso aqui era um dos meus sonhos de joias, tá? Juro! Surreal, cala a boca! Isso é o auge!".

Virginia mencionou a coincidência entre o colar e seu apelido, dizendo que "está todo mundo falando que esse colar combina com meu apelido, Vivíbora".