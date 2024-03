Taylor Swift faz backing vocal em faixa de álbum de Beyoncé: 'Bodyguard'

Taylor Swift está presente em uma das músicas do mais novo álbum de Beyoncé, "Cowboy Carter", lançado nesta sexta-feira (29). Mesmo sem aparecer como colaboradora, Swift aparece nos créditos das plataformas de streaming como backing vocal de "Bodyguard".

Colaboração secreta? As duas cantoras, donas das duas maiores turnês mundiais do ano passado, apareceram juntas em diversos eventos em 2023, inclusive nas estreias de seus filmes, ou seja, é possível que elas tenham colaborado por trás das cenas.

Não é a primeira vez para Taylor. Swift já participou de outros projetos anonimamente, sendo a faixa "This Is What You Came For", de Calvin Harris e Rihanna, o exemplo mais conhecido - na qual ela também fez backing vocal.

Era country. Este novo disco de Beyoncé é o início da era country da cantora, que afirma estar posicionando-se em defesa das raízes afro-americanas do gênero musical, e Taylor Swift começou no country antes de se tornar uma popstar.

Álbum estrelado. Além da presença de Taylor, "Cowboy Carter" também conta com a participação de diversas outras estrelas, como as cantoras Dolly Parton, Miley Cyrus e o rapper Post Malone.