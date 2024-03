'SPY X FAMILY', 'Haikyuu' e mais: grandes animes chegando a Netflix

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

Desde o começo desta semana os assinantes da Netflix podem assistir aos animes "SPY X FAMILY", "My Hero Academia" e "Haikyuu!!". Foram disponibilizadas as primeiras temporadas dessas séries, antes exclusivas da Crunchyroll, e com direito a dublagem em português.

Logo após a repercussão dessa notícia, a Netflix publicou em suas redes sociais uma lista imensa de novos animes que chegarão em 2024. Entre eles temos "Black Clover", "Suzume", "Mob Psycho 100", "Yu Yu Hakusho", "Jujutsu Kaisen", "The Quintessential Quintuplets", "Hell's Paradise" e mais. Algumas dessas séries, no entanto, não chegarão completas, como é o caso de "Jujutsu Kaisen", cuja segunda temporada continua exclusiva da Crunchyroll.

Além de todos esses itens do catálogo da Crunchyroll, a Netflix também assegurou novidades de seus animes exclusivos. Foi confirmada a primeira parte da temporada final de "BEASTARS" saindo em 2024, além do filme crossover colocando os protagonistas de "Baki Hanma" e "Kengan Ashura" lutando entre si.

O estúdio MAPPA, conhecido por "Jujutsu Kaisen" e por ter concluído "Attack on Titan", revelou "Zenshu", novo anime original para esse ano. Trata-se de uma história curiosa sobre uma diretora de animes que terá uma difícil tarefa: trabalhar em uma série de comédia romântica sem nunca ter vivido um amor.

O anime "Kaiju No.8" Imagem: Divulgação

A Crunchyroll anunciou que o Brasil assistirá à estreia de Kaiju No.8 junto do Japão. A exibição será no dia 13 de abril, às 11h. A plataforma aproveitou para divulgar os dubladores brasileiros do anime, com Leonardo Santhos (o Yuno de "Black Clover") como o protagonista Kafka.

O Anime Friends trouxe o nome de dois atores de tokusatsu que estarão na edição deste ano do evento, Yasuhiro Ishiwata e Mayumi Yoshida. Ambos trabalharam juntos na série "Comando Estelar Flashman" como o Blue Flash e a Pink Flash, respectivamente.

Anime "In the Land of Leadale" Imagem: Divulgação/Maho Films

Recomendação para o Fim de Semana: "In the Land of Leadale". A protagonista é Keina, que mora em um hospital após perder seus movimentos. Para esquecer um pouco a dura realidade, Keina se joga no MMORPG virtual Leadale, até que um raio cai e a transporta para dentro do jogo... só que 200 anos no futuro.

Agora ela começa a explorar esse mundo que ela conhecia tão bem e reencontra personagens marcantes. "In The Land of Leadale" é um isekai agradável, uma série ideal para quem ficou órfão de "Frieren". A animação é bem simples, mas o anime compensa com uma história fofa. A série tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda.