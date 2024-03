Renato Machado comemora volta para casa após internação: 'Ajeitar partes'

Renato Machado voltou para casa após uma semana internado no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea (RJ). Ao dar entrada, o jornalista de 81 anos informou que passaria apenas por exames, sem dar mais detalhes.

Como está Renato Machado?

"Olá, amigos. É bom reencontrar vocês. Eu tive uma semana no estaleiro para ajeitar algumas partes mecânicas. Foi uma determinação dos médicos e a boa notícia é que está tudo bem", anunciou Renato na noite de hoje, sentado à mesa de jantar.

Ele agradeceu às mensagens desejando melhoras durante sua internação, destacando que foi surpreendido por um presente enviado por seus amigos da França, um vinho especial, de cor laranja.

"A volta para casa é sempre um momento de relax. Você está no hospital, está fazendo alguma coisa, está fazendo radiografia, vai fazer uma ressonância, tem toda essa movimentação. Aí no momento em que você chega em casa, você relaxa totalmente. E voltar pra rotina de casa é sempre bom", destacou.

Renato Machado deixou a Globo em 2021, após 40 anos de contrato com a emissora da família Marinho. Ele foi correspondente em Londres, editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil, colunista do Jornal da Globo e fez reportagens especiais para o Globo Repórter.

Agora, ele ainda faz colunas para jornais e trabalha com as redes sociais, se dedicando a falar de cultura, estilo e vinhos.