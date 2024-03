Líder Pitel indica Beatriz ao 15º Paredão do BBB 24

Na noite de sexta-feira (29), a Líder Pitel indicou Beatriz ao 15º Paredão do BBB 24 (Globo), o primeiro formado na volta do Modo Turbo do programa.

O que aconteceu

Pitel só poderia indicar Beatriz. Na quinta-feira (28), ela colocou a vendedora e Matteus em sua mira.

Contudo, após o gaúcho vencer a Prova do Anjo e ficar imune, Beatriz foi a única opção que lhe restou.

Beatriz disputará a preferência do público com o mais votado da casa e uma pessoa indicada pelo segundo mais votado da casa.

O 15º eliminado do BBB 24 será conhecido no domingo (31).

