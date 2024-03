Atriz morre após doença rara e parte do cérebro é doada para estudo

Jennifer Leak, da novela norte-americana "The Young and the Restless", morreu aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo TMZ.

O que aconteceu

De acordo com o portal, a atriz morreu em 18 de março, em sua casa, na Flórida.

Jennifer enfrentava uma doença neurológica rara, chamada paralisia supranuclear progressiva. Seu tecido cerebral será doado à Clínica Mayo para pesquisa.

A morte foi anunciada por seu ex-marido, Tim Matheson, ator de "Virgin River', da Netflix.

"É com pesar que compartilho a notícia do falecimento de Jennifer Leak", escreveu o ator de "Virgin River", 76 anos, no Facebook.

"Ela não era apenas minha irmã na tela em 'Yours, Mine and Ours', mas também minha amada primeira esposa. Jennifer era uma mulher notável, forte, adorável e incrivelmente talentosa", disse Matheson.