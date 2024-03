Louis Gossett Jr., ator de 'A Força do Destino', morre aos 87 anos

O ator americano Louis Gossett Jr. morreu ontem, aos 87 anos. A informação é do The Hollywood Reporter.

O que aconteceu?

A causa da morte não foi revelada. Ele morreu em Santa Monica, na Califórnia.

Gossett foi o primeiro homem negro a receber o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, com "A Força do Destino", de 1982. Na época, ele era o terceiro ator negro indicado na categoria.

Ele também ganhou um Emmy por seu papel na aclamada minissérie "Roots". "O Oscar me deu a capacidade de escolher bons papéis", disse Gossett, que também teve no currículo filmes como "Inimigo meu", "Sadat: O guerrilheiro da paz" e "Águia de aço".

Gossett estreou na Broadway em 1953, com a peça "Take a Giant Step", aos 16 anos. Sua carreira no cinema começou com a adaptação de "O Sol Tornará a Brilhar" (1961).

Ele fundou a Eracism Foundation, cuja a missão era criar um mundo "sem racismo". Em sua autobiografia, Gossett relatou diversos episódios de racismo quando protagonizou o filme "Companions in Nightmare" (1968). "Eu estava cara a cara com o racismo e era uma visão horrível. Mas isso não iria me destruir", escreveu o ator.

Seu último papel no cinema foi ano passado, no filme "A Cor Púrpura". Ele deixa os filhos Satie e Sharon.