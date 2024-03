Lembra dela? Mulher Melancia comemora 36 anos ao lado do marido jogador

Andressa Soares, que ficou conhecida como Mulher Melancia, está fazendo aniversário. Ontem, a ex-assistente de palco completou 36 anos e ganhou uma série de homenagens nas redes sociais.

Uma delas foi a do jogador de futebol Michel Macedo, marido funekria, com quem ela vive em Belém do Pará. O lateral-direito, que já teve passagens por clubes como o Corinthians, hoje atua no Paysandu, com sede na capital paraense.

Michel e Melancia estão juntos desde 2017 e tem um filho, Arthur, nascido em 2020. Ela trocou as telas por uma vida mais discreta ao lado da família, mas continua trabalhando como influenciadora no Instagram, compartilhando seus treinos de musculação com mais de 1,2 milhão de seguidores.

Em uma homenagem à mulher, o atleta destacou as "dificuldades e momentos difíceis" superados pelos dois, afirmando no texto para o Instagram que "o amor foi mais forte que tudo".

Hoje é o dia de desejar todas as felicidades do mundo para você, meu amor. Superamos muitas dificuldades, passamos por momentos difíceis que só nós sabemos. O nosso amor foi mais forte do que tudo e a sua sabedoria foi essencial para as nossas conquistas. Meu amor por você cresce cada vez mais. Desejo celebrar essa data por muitos e muitos anos ao seu lado. Feliz aniversário para a melhor esposa do mundo

Michel Macedo em post feito ontem, no Instagram

Já Andressa foi mais contida ao comemorar nas redes sociais, postando apenas um vídeo de si mesma, mandando um beijo para os seguidores. "Somente agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada 3.6."