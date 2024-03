K-pop na semana: volta do J-Hope e Cha Eunwoo no Brasil

Mais um giro semanal do Splash com o que rolou de mais importante no Universo K-pop:

- 6 anos de Stray Kids: essa semana o grupo fez aniversário e as stays receberam muitos mimos:

- A mídia coreana reportou que Jihyo das TWICE está namorando há mais ou menos um ano com o esportista olímpico Yun Sungbin. Será que eles se conheceram se exercitando?

TWICE's Jihyo and Yun Sungbin are reportedly dating. pic.twitter.com/vpnTp5iPbm -- About Music (@AboutMusicYT) March 24, 2024

- Alerta contas oficiais abertas! Lino e Han abriram contas individuais no Instagram. O @ das contas são maravilhosos. A criatividade dos queridos.

HAN JISUNG E LEE MINHO ESTÃO NO INSTAGRAM ELES TEM INSTAGRAM

ELES TEM INSTAGRAM!!!!!!! pic.twitter.com/6qjslfOS2p -- lala ×2 (@hanwhoon) March 25, 2024

- Tivemos comeback da NCT Dream com os Dreamies crescidos, fazendo a linha meio 127, com o novo single "Smoothie". Veja aqui:

- E também rolou o debut das ILLIT! Elas lançaram o single "Magnetic". Veja aqui o MV

- Saíram as primeiras fotos do debut solo do Lucas, "Renegade".

- Cha Eunwoo virá ao país para único show em São Paulo no dia 1º de junho. O show ocorrerá no Vibra São Paulo e os ingressos esgotaram em menos de uma hora.

Cha Eunwoo no Brasil! O ator e integrante do ASTRO se apresentará no país pela primeira vez no dia 01 de junho, no Vibra São Paulo. pic.twitter.com/JWUWID9aTW -- We In The Crowd (@weinthecrowd) March 25, 2024

- Danielle foi até Paris para um evento exclusivo da YSL com a Dua Lipa. Dani é embaixadora da marca.

Danielle was so cute and pretty at the ysl beauty event in paris #DANIELLExYSLBeauty pic.twitter.com/EZarwlSwGE -- Pierre ? (@Bellaisaphrodid) March 25, 2024

- As (G)I-DLE conquistaram #1 em absolutamente tudo (o Perfect All-Kill) com Fate.. É a quarta vez consecutiva que elas conseguem um PAK. E a primeira com uma b-side.

- A Ador anunciou que as NewJeans vão fazer um comeback duplo, lançando singles inéditos tanto na Coreia quanto no Japão. Dia 24 de maio ocorrerá o comeback coreano com "How Sweet" de single principal e dia 21 de junho será a vez do comeback japonês, com "Supernatural" de single principal.

- E saíram as prévias do "minisode 3: Tomorrow". O disco sai na próxima segunda-feira, 1º de abril.

- A Hybe fechou parceria de dez anos com a Universal Music Group (UMG) para distribuição de música. Com isso, os artistas da Universal devem entrar no Weverse e os artistas da Hybe serão promovidos no Ocidente pela Universal.

- Que saudades do Hobi dançando. Já saiu o documentário de "Hope On The Street" no Prime Video!

? NOVAS FOTOS DO JHOPE



Fotos liberadas do primeiro ep de "HOPE ON THE STREET DOC SERIES"



Quem ai já assistiu? pic.twitter.com/L6xGjQQEWa -- BACK THE SOUL (@BackTheSoul) March 27, 2024

- Proteção e utilidade: o novo kit de fãs do MONSTA X está fazendo sucesso online pois vem com um colar que possui uma chave e um apito. As monbebes podem usar ambos como mecanismo de defesa. Legal saber que a equipe de criação pensou nisso.

?| 240327 ? #MONSTAX está ganhando elogios online por adicionar um colar e chave com apito de segurança ao kit do fã-clube oficial!



MONBEBEs podem usar o apito como mecanismo de defesa. O apito de segurança pode alertar outras pessoas quando você precisar de ajuda, a chave? pic.twitter.com/Avo0DpvSNC -- Monsta X Brasil (@monstaxbr) March 27, 2024

- Saiu o teaser de "SHEESH", lead single do debut das BABYMONSTER, que acontece na próxima segunda-feira.

- ZB1 fechou parceria com a marca de cosméticos coreana Colorgram.

- O disco do j-Hope, "Hope On The Street vol.1", está entre nós. Confira aqui: