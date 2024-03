Isabelle fecha voto com Fadas; Beatriz teme Paredão do BBB 24 com rival

Beatriz está sozinha na mira da Líder Pitel, após Matteus vencer a última Prova do Anjo do BBB 24 (BBB 24). No jardim, ela conversou com Isabelle para fechar voto em sister do Gnomo.

O que aconteceu

Durante o papo, Beatriz reforçou com Isabelle: "A gente vai botar a Fernanda, né?"

Isabelle, então, assente com a cabeça e analisa: "A gente vota pela casa. Acho que você vai puxar alguém. Eu vou pela casa, eu acho. Segunda mais votada, talvez. Ou eu, ou Davi."

Beatriz diz acreditar que não vão votar no Davi, já que ele voltou de um Paredão. Ela acredita que Isabelle seja o alvo e que as duas vão se enfrentar ao lado da Fernanda.

Eu tenho um certo medo de ir com a Fernanda, né. O Brasil pode querer me tirar porque sabe que eu tô com medo. Beatriz

