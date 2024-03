Irmã de Lucas revela decepção com Camila Moura: 'Nunca esperamos isso dela'

Uma das irmãs de Lucas Henrique, participante do BBB24, revelou decepção da família com Camila Moura, mulher do capoeirista e professor de educação física.

O que aconteceu

A professora e historiadora Camila Moura, mulher de Lucas, anunciou a separação após a aproximação do brother com Giovana Pitel, no reality show da Globo. Camila e Lucas estavam casados há pelo menos 15 anos.

Nesta quinta-feira (29), Rose Ferreira, de 50 anos, irmã mais velha do participante, disse, em entrevista a "Quem", que Camila está chateada e "deslumbrada" com a fama e o dinheiro que tem ganhado após a polêmica.

Foi muito difícil quando a Camila disse que a família não a ajudou. Sabemos que o Lucas errou, mas não podemos abandonar nosso irmão. Não temos pai e mãe, perdemos um irmão. Temos uma irmã no Ceará, mas não temos contato. Rose Ferreira, de 50 anos, irmã mais velha de Lucas

A Camila está ferida, na razão dela. Mas também está deslumbrada, começou a ganhar dinheiro e fama. E desde o dia desses boatos sobre o Lucas e a Pitel, da paquerinha, ela saiu do grupo da nossa família, não atendeu mais telefonemas, nem respondeu mensagens. Não temos mais contato, ela não recebe, não fala, não quer saber de nada. Todas as notícias que temos são através das redes sociais ou da advogada dela.

Camila recebeu uma procuração de Lucas para comandar as redes sociais dele. Após anunciar o divórcio, a família do capoeirista então notificou a professora e historiadora, para tentar assumir os perfis oficiais.

Na entrevista, a irmã de Lucas disse que ainda não houve resposta sobre o assunto.

"Até agora não tivemos resposta sobre nada. Camila é a procuradora legal do Lucas durante o confinamento, mas deixou claro que está interessada em cuidar das redes dela. E nós estamos sofrendo ataques o tempo todo nas redes sociais. Nunca esperamos isso dela, que sempre foi muito querida", concluiu.