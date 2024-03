Fernanda cai no choro: 'Filha, vamos ter uma vida nova, vai dar tudo certo'

Fernanda caiu no choro ao parabenizar sua filha no Raio-X de hoje (29) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Fernanda iniciou o Raio-x de hoje cantando parabéns para a filha, Laura, que completa 6 anos de idade.

A sister caiu no choro e desejou saúde e paz para a criança. "Parabéns minha filha", disse. "Eu não tô aí com você, mas tô tentando muita coisa aqui pela gente. E eu queria muito estar com você, meu amor".

Em seguida, Fernanda fez uma promessa para a filha: "Eu prometo que quando sair daqui, vai ter muita coisa nova para você", disse. "A gente vai ter uma vida nova, vou te trazer muitos presentes, vai dar tudo certo. Você é linda, eu te amo".

