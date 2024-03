'Estou em uma maré de azar', diz sister após ficar de fora da prova do BBB

Na academia do BBB 24 (Globo), após não ter sido sorteada para fazer a Prova do Anjo, Fernanda reclamou com Pitel sobre estar se sentindo com azar.

O que aconteceu

Pitel foi fazer companhia a Fernanda na academia, as duas ficaram em silêncio e logo em seguida a assistente social perguntou sobre o aniversário de Laura, filha de Fernanda, que completa 6 anos hoje (29).

"O que você estaria fazendo hoje, no aniversário da Laura?", questionou a assistente.

"Depende, né? Se ela tivesse comigo, porque às vezes pode estar com o pai", respondeu a confeiteira.

"Se ela estivesse com você", continuou Pitel.

"Não sei, o que ela quisesse, ela já sabe o que quer", afirmou Fernanda.

Elas ficaram em silêncio. E então, a confeiteira lamentou sobre não ter sido sorteada para fazer a Prova do Anjo.

"Que bosta, né cara? Eu sempre pego todas as Provas do Anjo", desabafou Fernanda.

"Eu estou em uma maré de azar desde a última. A última era para ter sido minha, tava tudo para ser meu. Dali em diante foi tudo dando errado", afirmou a confeiteira.

