BBB 24: Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º Paredão da edição

Com o Modo Turbo ativado no BBB 24 (Globo), o 15º Paredão da edição está formado entre: Beatriz, Fernanda e Giovanna. A mais votada será eliminada no domingo (31).

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 342521 votos 17,71% Beatriz 57,70% Fernanda 24,59% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 342521 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão triplo foi formado

Matteus venceu a Prova do Anjo e ganhou imunidade na berlinda. No entanto, ele não teve a chance de imunizar algum aliado.

Pitel, a Líder da vez, colocou Matteus e Beatriz na sua mira para o Paredão. O brother, porém, deixou de ser opção ao ficar imune. Sendo assim, Bia foi a única opção disponível.

BBB 24: Beatriz foi indicada por Pitel ao 15º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem votou em quem

MC Bin Laden votou em Alane;

Giovanna votou em Alane;

Alane votou em Fernanda;

Beatriz votou em Fernanda;

Lucas Buda votou em Alane;

Davi votou em Fernanda;

Fernanda votou em Alane;

Matteus votou em Fernanda;

Isabelle votou em Fernanda.

Com 5 votos, Fernanda foi a mais votada da casa e está no Paredão.

Alane indica Giovanna

Alane, a segunda mais votada da casa, teve a chance de indicar uma pessoa e Giovanna foi a sua escolhida.

Vou mandar Giovanna. Foi Líder 2 vezes, nas 2 me colocou a munhequeira [de mira]. Por jogo mesmo, ela só foi no primeiro Paredão, há muito tempo. Sinto que no Sincerão ela só reproduz discursos que eu já vi de outras pessoas. Visualizo um jogo só de Ctrl C e Ctrl V. Alane

BBB 24: Fernanda e Giovanna estão no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

