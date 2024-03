Brother diz estar infeliz com corpo e explica affair: 'Amigos e nada mais'

MC Bin Laden confessou na manhã de hoje (29) que tem enfrentado "dificuldades" com seu corpo e explicou sua situação com Giovanna no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Raio-X, MC Bin Laden disse que tem enfrentando questões com sua imagem. "Faz bastante tempo que tô aqui dentro e to enfrentando uma dificuldade aqui, que é o meu foco de treino. Meu corpo, que eu não to feliz", disse.

Em seguida, o brother disse que pretende se cuidar quando sair do reality show. "Mas sei que logo menos to ai fora pra poder me cuidar melhor e tudo mais", afirmou.

Bin também falou sobre a conversa que teve ontem (28) com Giovanna, sobre o affair que viveram dentro da casa. "Eu e a Gi, a gente conversou, 'se acertamo'. Nossa amizade prevalece. A gente brinca ali, mas são brincadeiras mesmo, nada de maldade. Aceitamos ser amigos e nada mais", explicou.

Por fim, o brother agradeceu aos fãs por conseguir chegar tão longe no jogo e comemorou: "Tamo na reta fina".

