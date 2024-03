Brad Pitt desiste da guarda dos filhos, diz site

Brad Pitt desistiu de tentar conseguir a guarda de seus filhos com Angelina Jolie, diz o site britânico Daily Mail. A batalha judicial do antigo casal estaria chegando ao fim devido a essa decisão do ator.

De acordo com uma fonte próxima ao casal, Brad Pitt, que antes desejava uma custódia igualitária entre pai e mãe, desistiu dessa busca, aceitando que Jolie teria a guarda primária de seus filhos.

Maioridade. De acordo com o site britânico, um dos maiores motivos para que o ator tenha desistido da guarda foi que metade dos filhos já atingiram a maioridade, sendo só três ainda menores de idade, Shiloh, de 17 anos, e Knox e Vivienne, de 15.

Relacionamento instável. Supostamente, Pitt também tem um relacionamento ruim com os três filhos mais velhos, Maddox, 22, Pax, 20, e Zahara, 19 - com alguns deles, inclusive, nem falando mais com o pai.

C*zão. Em 2020, Pax, em sua conta privada do Instagram, chamou o pai de "c*zão de marca maior" e disse que Brad Pitt teria assustado seus filhos mais novos durante suas brigas com Angelina Jolie.

Shiloh. A filha do casal, que logo mais faz 18 anos, decidiu morar com seu pai mais cedo neste mês, decisão que deixou sua mãe triste, mas, ela entendeu, segundo a revista InTouch.