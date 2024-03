Beatriz pede para ir ao Paredão com sister: 'Vai chegar a hora da planta'

Após a Prova do Anjo de hoje (29), Beatriz se juntou aos seus aliados no Quarto Fadas e pediu para colocarem Giovanna no próximo Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Beatriz disse aos seus aliados que estará no próximo Paredão por indicação de Pitel. Como Líder, Pitel colocou em sua mira a sister e Matteus, que agora está imune.

Beatriz disse que preferia ir à berlinda com Giovanna, que é mais "parada" no jogo e tem mais chances de sair. "Ela não se mostra no jogo", avaliou.

Davi e Matteus, no entanto, afirmaram ter outras prioridades. "Viso mais atitude e personalidade", pontuou Davi sobre Fernanda. "Se eu vejo uma pessoa usando uma personalidade ruim para chegar na final [?] é um argumento forte [para eliminar]".

Em relação à Giovanna, Davi disse que "a hora dela chegará". "Sim, é planta, mas vai chegar o tempo da planta sair. Tudo vai acontecer no tempo certo".

O brother reforçou que eles precisam seguir com razão e estratégia, e não trocar a rota pré-combinada pelo "calor da emoção".

Beatriz disse que votaria em qualquer uma das duas, mas tem receio de ir com Fernanda. "Uma delas se mostra, se posiciona mais. De um jeito errado... Mas pesa mais", disse.

Davi disse que a sister não deve ter medo de ir ao Paredão com ninguém, porque apenas três brothers restarão na final. "Na minha conclusão, você está com medo do posicionamento que a Fernanda tem [...] Do que o público acha dela", disse.

