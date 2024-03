BBB24: 'Vocês me tiram pra nada', desabafa Fernanda

Em conversa com Pitel e Lucas no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda reclamou com os brothers sobre perceber que eles a taxam como rebelde.

O que aconteceu

No momento, Fernanda desabafou e disse como se sente em relação aos aliados: "Vocês me tira pra nada o tempo todo. E eu não vim por nada do que vocês querem, eu vim pelos meus filhos. Caguei pra quantas estalecas eu levo ali. Bia também cagou, vocês não entendem, né?"

"Ela não tá nem aí. O que ela vai fazer com estaleca? Compra nada. Tá nem aí. Vai fazer todas as merdas que tiver que fazer. 'Quinhentas estalecas. Foda-se, pode me dar mais estaleca, gente. Não estou nem aí. Da próxima vez vou agarrar o próximo cantor de novo. F*. O que vocês podem fazer de melhor por mim? Me dar estaleca? Manda mais', é assim que ela pensa", continuou Fernanda.

"Da mesma forma que eu caguei pra tudo o que vocês pensam de mim. Só é triste porque tipo, se a régua é essa, que a gente acha, eu nunca nem tive chance", explicou a sister.

