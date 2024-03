Parcial do UOL indica o que achou de inscrições para o BBB 25 em duplas

Com a reta final do BBB 24 (Globo), as inscrições para a 25ª edição começam em breve — e uma das novidades é que a primeira etapa será feita em duplas. Veja o que o público do UOL achou disso.

O que diz a enquete

Segundo a parcial da enquete do UOL, a maioria gostou da ideia, concordando que o reality precisa de novidades. A alternativa teve 46,42% dos votos.

No entanto, outros discordaram e indicaram que "Boninho estava inventando moda", somando 34,47% dos votos.

Houve também quem não soubesse opinar e não estivesse pensando além do BBB 24. As opções receberam 10,24% e 8,87% dos votos, respectivamente.

