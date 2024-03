MC Bin Laden destrói cenário de Prova do Anjo e Tadeu zomba; confira

MC Bin Laden se empolgou na semifinal da última Prova do Anjo do BBB 24 (Globo) e destruiu uma parte do cenário. Tadeu Schmidt brincou com os espectadores sobre a situação.

O que aconteceu

Em disputa contra Alane, o funkeiro jogou as bolinhas com muita força e destruiu o cenário. Eles tinham que tirar as sujeiras dos cômodos.

Tadeu não perdeu a oportunidade de brincar com o feito do brother. "Acabamos de ser informados que um pedaço de nossa prova já foi destruído pelo Bin. Obrigado, Bin", brincou.

O apresentador ainda citou Isabelle, que também destruiu o cenário de uma Prova do Anjo: "Bin quer destruir a sujeira. Pode jogar mais forte, rapaz. Depois da Isabelle estamos preparados".

