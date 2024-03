15º Paredão: Beatriz, Fernanda e Giovanna pedem para ficar no BBB 24

Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º Paredão do BBB 24 (Globo). No fim do programa ao vivo de hoje (29), as sisters justificaram por que devem permanecer no reality: veja o que cada uma disse abaixo.

Beatriz

"Brasil, olha aqui nos meus olhos! Brasil do Brasil! Estou emparedada pela quarta vez com o mesmo argumento dede o começo do programa. Lá fora e aqui dentro, eu levo as coisas com alegria e tranquilidade. [...] Ninguém me para aqui dentro, queira ou não queira. Quero pedir para você, meu Brás, Guarulhos, Praça 8, Salvador, Bahia, Capim Grosso... Deixem eu ficar."

Fernanda

"Como diz Milton Nascimento, é preciso ter força, graça e sonhos sempre. Desde o dia que pisei nessa casa, possuo, sim, a estranha mania de ter fé na vida. [...] Eu preciso muito da força e da luta de vocês junto comigo nesse momento e conto com o apoio de vocês. Só tenho isso para entregar, minha fé, minha força e meu objetivo."

Giovanna

"Estou aqui pela segunda vez pedindo para ficar. [...] Minha trajetória não foi muito fácil, fui vetada de muita coisa, deixei de participar de muita coisa, mas nuca desisti ou me entreguei. Pelo contrário, quando fui liberada, sempre fiz por merecer. [...] Conto com o voto de vocês para que eu fique na casa."

