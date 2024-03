'Elas por Elas': Após decisão judicial, Lara dá sugestão inusitada a Renée

No capítulo de sábado (30), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Lara (Deborah Secco) faz uma sugestão a Renée (Maria Clara Spinelli) e Márcia (Mary Sheyla).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

As duas têm brigado por meses pela guarda de Vic (Bia Santana) na justiça. No capítulo de sexta (28), as mães chegaram a um acordo e decidiram compartilhar a guarda da filha.

Depois disso, as brigas entre Renée e Márcia irão acabar. A perfumista e a doceira comemorarão juntas com a filha.

Em um momento raro, a ex-mulher de Wagner (César Mello) elogia a irmã de Érica (Monique Alfradique). Márcia agradece Renée pelo cuidado com os filhos e diz que ela fez um bom trabalho na criação de Vic e Tony (Richard Abelha).

Por fim, Lara faz uma sugestão para as duas mães. Ela diz que Márcia e Renée deveriam se conhecer melhor e, quem sabe, se tornarem grandes amigas.

Renée (Maria Clara Spinelli), Vic (Bia Santana), Márcia (Mary Sheyla) e Lara (Debora Secco) em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.