'Acusar a Camila eu não vou permitir', diz advogada da esposa de Lucas

Após Camila Moura sofrer ataques na internet por não entregar os pertences de Lucas, que está confinado no BBB 24 (Globo), à família dele. A advogada da professora fez um vídeo explicando a situação e defendendo a cliente.

O que aconteceu

Desde que Camila Moura confirmou que irá se divorciar de Lucas devido aos flertes que ele disparou para Pitel na casa do BBB 24 (Globo), a esposa do brother tem enfrentado diversas situações desafiadoras. Além da súbita fama, ela está lidando com conflitos com a família do capoeirista e ataques nas redes sociais.

Por ser esposa de Lucas, Camila tem um procuração que a responsabiliza pelos pertences do brother enquanto ele está confinado, no entanto a família dele quer que a professora entregue os bens encaminharam para Camila um pedido extrajudicial.

De acordo com a advogada Adélia Soares, Camila não pode entregar esses bens através de um pedido extrajudicial e orientou que a professora continuasse com os pertences.

"Quem não permitiu que a Camila entregasse celular, acesso rede e tudo mais que Lucas deixo com ela, fui eu. Por uma única e exclusiva questão legal, de legalidade", alertou a advogada.

A Dra. Adélia ainda explicou que para Camila é melhor se eximir da responsabilidade de cuidar do patrimônio de Lucas, mas que apenas ele tem o poder de revogar a procuração que a responsabiliza por esses bens.

"Eu não vou permitir que a minha cliente tome prejuízo por pressão de internet [...]. Vocês querem o celular, vocês querem as roupas, vocês querem computador, vocês querem senha de banco, façam do meio correto que tudo vai ser entregue", explicou a advogada.

