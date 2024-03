Maiara rebate críticas de internautas após emagrecimento

A cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após mostrar o seu processo de emagrecimento aos seguidores. Ela disse que está feliz com os resultados e que está em sua melhor fase. A artista revelou que atualmente pesa 47 kg, mas que já chegou a pesar 85 kg.

Maiara se pronunciou sobre o assunto após uma postagem em seu Instagram atingir 2,5 milhões de comentários sobre o seu corpo na terça-feira, 26. "O meu emagrecimento veio de dentro para fora, então quero servir de exemplo e mostrar como ter o melhor estilo de vida", disse.

A artista justificou que o processo de emagrecimento é algo benéfico para a sua saúde física e mental e que todos que desejam emagrecer devem procurar ajuda de um profissional.

"Eu vim de um processo de perder a gordura, e agora que está dentro do normal, o foco é ganhar massa", disse. "Para quem está se perguntando como eu emagreci, a primeira coisa que eu falo para vocês é: busquem acompanhamento médico. Eu vou toda semana no médico, faço exames, malho todo dia e só como coisas saudáveis e que fazem bem para o corpo."

A dupla de Maraisa ainda revelou que já passou por cirurgia bariátrica, colocação de balão intragástrico e lipoaspiração na tentativa de emagrecer. Ela chegou a pesar 62 kg, mas acabou ganhando peso novamente.

A cantora também ressaltou que sua família tem casos de obesidade, mas que ela conseguiu abaixar sua gordura corporal. "Ela ainda está alta, mas está dentro do normal", explicou.