De Ingrid Guimarães a Claudia Raia: os famosos que não curtem sexo anal

Ingrid Guimarães, 51, e Heloísa Périssé, 57, admitiram que tentaram fazer sexo anal, mas não conseguiram. As artistas abordaram o assunto no programa Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

As atrizes, no entanto, não estão sozinhas. Outras personalidades do entretenimento nacional já admitiram que não curtem a prática.

Claudia Raia falou abertamente sobre o assunto Imagem: Divulgação

Claudia Raia afirmou que não curte fazer sexo anal e que não se sente na obrigação de fazer algo que não gosta só para agradar outra pessoa. Em entrevista à revista Ela, a artista defendeu o papel da maturidade para discernir entre aquilo que lhe dá prazer e o que não dá.

Por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente? O homem vai lá e quer te obrigar a dar o c*. Não gosto, da licença? Porra! Porque tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém? Com a maturidade, descobri que posso dizer do que gosto e não gosto -- na verdade, sempre disse, mas o feminismo veio para reforçar isso

Claudia Raia

Nicole Bahls na mansão localizada em um sítio no estado do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/ Instagram @nicolebahls

Se tem alguém que ficou traumatizada após o sexo anal, essa pessoa é a modelo Nicole Bahls. Ela contou durante participação no podcast "Papagaio Falante" que quase desmaiou durante o sexo.

Deixo para as bichas usarem. Dói muito. Já tentei, fiquei vesga, quase desmaiei e chamei a ambulância. Não dá para mim, não.

Nicole Bahls

MC Loma revelou que desmaiou ao praticar sexo anal Imagem: Divulgação

MC Loma virou assunto quando revelou que desmaiou ao praticar sexo anal. Segundo explicou em vídeo publicado no YouTube, ela quis fazer "algo diferente" com o menino com quem se relacionava, e ele então pediu para fazer sexo anal, o que ela topou. Porém, não demorou a se arrepender.

Luana Piovani discutiu o tema em vídeo publicado no YouTube Imagem: Reprodução/Intagram/@luapio

Luana Piovani falou abertamente sobre o tema, em vídeo publicado no YouTube, e disse não ser adepta da prática. Piovani ponderou que para quem curte "é mais uma opção de lazer", entretanto, ela, particularmente, prefere não explorar a região.

Sorte a sua [que gosta], tem mais uma opção de lazer. Eu só trabalho com uma e sou super feliz. Se você curtir, acho ótimo [...] Mas tem que lavar tudo, hein? Higienizar e até trocar camisinha Piovani

Cantora Simone Mendes abordou tema durante o Altas Horas (Globo) Imagem: Divulgação

Simone Mendes deu o que falar quando pediu dicas à sexóloga Laura Müller para conseguir "dar a roda". Posteriormente, ao falar sobre o assunto no YouTube, ela admitiu que tentou, "mas é uma coisa dificultosa".

Belo e Gracyanne Imagem: Arte/UOL

Casada com o pagodeiro Belo, Gracyanne Barbosa gosta de praticar sexo anal, mas o cantor, não. Em entrevista ao programa "Pânico na Rádio", a influenciadora disse não ficar chateada por esse detalhe, mas salientou que, ocasionalmente, Belo acaba cedendo e aceita transar por trás.

"É verdade [que gosto de sexo anal]. O Belo não gosta, de vez em quando o presente acontece pra mim, mas ele não gosta. Eu já curto. Acho que o casal vai se adequando. Mas não fico chateada não. Existem brinquedinhos que resolvem", contou.