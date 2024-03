'Vamos mudar de assunto?' pede Lucas em conversa sobre relacionamento

Em conversa na academia do BBB 24 (Globo), Pitel questionou se Lucas já havia presenteado sua esposa, Camila Moura, com joias e o brother pede para mudar de assunto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto o carioca fazia exercícios, a sister questionou se ele já deu alguma joia para Camila Moura, esposa do Lucas.

Brincando com o anel, a alagoana comentou: "que dedão você tem."

Ele responder: "bambolê".

Então, ela questionou: "Qual o tamanho do dedo da Camila?"

Lucas respondeu que não sabe e comentou que é algo muito específico.

"Pergunta do pé, do pé eu sei. Do dedo, cara", retrucou o capoeirista.

"Antes de você sair daqui, antes de você ir para casa, você vai comprar...Como você vai comprar um anel, uma joia?", sugeriu a assistente social.

O professor de Educação Física ponderou: "Como eu vou comprar se eu não tenho nem carteira, nem dinheiro, nem...".

"Você nunca comprou uma joia para Camila?", questionou Pitel.

O brother disse que já comprou e a alagoana continuou: "Compre mais, compre mais joias, mais flores, mais chocolates, mais jantares, no meio dia mandar mensagens 'lembrei de você'."

Então, Lucas Henrique pediu: "Vamos mudar de assunto?".

Ela concordou e em seguida puxou em outro assunto.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 38991 votos 6,98% Alane 3,07% Beatriz 41,14% Davi 19,09% Fernanda 1,20% Giovanna 0,95% Giovanna Pitel 8,35% Isabelle 0,18% Lucas Henrique 15,79% Matteus 3,25% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 38991 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash