Após uma série de cirurgias, Urach convence namorado a seguir seus passos

Andressa Urach, 36, convenceu o namorado, Lucas Ferraz, a fazer sua primeira harmonização facial.

O que aconteceu

Após fazer uma série de cirurgias plásticas, que incluíram a retirada de costelas e silicone nos seios, Andressa Urach levou o namorado, também criador de conteúdo adulto, para realizar procedimentos estéticos.

O ator colocou botox e fez preenchimento no maxilar, nariz, boca, queixo e olheiras. "Trouxe meu namorado para uma transformação! Vai ser a primeira harmonização facial dele. Estou viciando o Lucas em estética (risos)", brincou Lucas.

Ele contou, em conversa com a Quem, que se inspirou em um antes e depois do MC Daniel. "A ideia surgiu após eu ver o antes e o depois do MC Daniel. Pesquisei sobre o procedimento e vi que era algo simples, sem cirurgia. Pedi indicação para a Andressa, que conhece bem os procedimentos, de um profissional qualificado e resolvi fazer.

Sentia que me rosto tinha um desnível de um lado para o outro e tinha vontade do rosto mais simétrico. O nariz tinha uma leve ondulação também.

Lucas Ferraz

Andressa também retocou o botox e o preenchimento das olheiras. "Não me aguentei e vou fazer um botox e um preenchimento de olheira também".