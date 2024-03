Timothée Chalamet aparece caracterizado como Bob Dylan em 1ª foto oficial da cinebiografia

Nos cinemas com o épico Duna 2, Timothée Chalamet já está engajado em seus próximos projetos. No momento, o ator está gravando A Complete Unknown, cinebiografia do músico Bob Dylan, em Nova York.

O diretor do longa, James Mangold, divulgou em seu perfil no X uma primeira foto oficial de Chalamet caracterizado como Dylan, depois que fotos não-oficiais inundaram as redes na última semana. Veja aqui .

O que já foi divulgado sobre o filme?

A Complete Unknown (cujo título vem de um trecho da canção Like a Rolling Stone, de Bob Dylan) ainda não tem previsão de estreia nos cinemas. Ambientada no começo dos anos 1960, a trama irá retratar o começo de tudo, acompanhando a mudança de Dylan para Nova York, aos 20 anos, e como ele alcançou a fama. Segundo James Mangold, Chalamet vai cantar e tocar as músicas no filme.

Além de Chalamet no papel principal, o filme conta com nomes de prestígio como Edward Norton, que viverá o músico Pete Seeger; Elle Fanning, que será Sylvie Russo, namorada do jovem Dylan; e Monica Barbaro, que interpretará a cantora Joan Baez, que namorou (e inspirou) o músico.

Mangold dirigiu filmes como Logan (2017), Ford vs Ferrari (2019) e Indiana Jones e o Chamado do Destino (2023).