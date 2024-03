Spice Girl Mel B amplia livro de memórias para ajudar sobreviventes de abuso

Por Alicia Powell

NOVA YORK (Reuters) - A Spice Girl Mel B está lançando uma versão ampliada de seu livro de memórias de 2018, compartilhando mais detalhes sobre sua vida pessoal, o que ela espera que ajude sobreviventes de violência doméstica.

A cantora e personalidade da televisão britânica, nascida Melanie Brown, adicionou três novos capítulos a "Brutally Honest", que relembra sua infância, a ascensão meteórica à fama e o casamento com seu ex Stephen Belafonte, que, segundo a artista, foi abusivo com ela. Ele negou as alegações.

"Estamos em 2024 e muita coisa aconteceu desde (o lançamento do livro)... Recebi meu MBE por fazer campanha e divulgar a conscientização sobre abuso doméstico. Estou noiva. Comprei minha primeira casa e me curei muito com meus relacionamentos", disse Brown à Reuters.

"Eu queria dar aos sobreviventes a esperança e a honestidade de que 'sabe de uma coisa, eu também estou passando por isso, assim como você. Portanto, não desista'."

Brown, patrona da organização beneficente Women's Aid, tornou-se integrante da Ordem do Império Britânico (MBE) em 2022 por serviços prestados a causas beneficentes e mulheres vulneráveis.

"Isso me deu um propósito maior. É como uma extensão do poder feminino... Tenho sobreviventes me apoiando e dizendo 'sim, seja a nossa voz' porque minha história é a história delas."

Brown, de 48 anos, disse que originalmente lançou seu livro de memórias após o incentivo de sua filha e de sua amiga, Louise Gannon, que escreveu o livro com ela.

"Eu tenho a plataforma... Estou alcançando pessoas que não têm voz, que não têm um lugar seguro onde possam obter ajuda ou falar sobre isso", afirmou.

No início deste mês, as Spice Girls - formadas por Brown (Scary Spice), Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) e Geri Horner, anteriormente Geri Halliwell (Ginger Spice) - compartilharam um vídeo marcando 30 anos desde suas primeiras audições.

O grupo, formado em 1994, invadiu as paradas do mundo inteiro com sucessos como "Wannabe" e "Say You'll Be There" antes de seguir caminhos diferentes. Quatro delas se reuniram para uma turnê em 2019.

Questionada sobre ter sugerido anteriormente algo novo envolvendo as cinco Spice Girls, Brown disse: "Não posso dizer exatamente..., mas nós cinco estamos conversando... há muito, muito tempo, há muitos, muitos meses."

"Então, vamos anunciar algo em breve... e sei que os fãs não ficarão desapontados. Vai ser muito emocionante", completou.