Schueng: Bronca de Tadeu em Davi e Bin Laden mostra que BBB não tem regras

A celeuma envolvendo a briga entre Davi Brito, 21, e MC Bin Laden, 30, acabou sem direito a expulsão no BBB 24 (Globo). A consequência do conflito que quase terminou em agressão física limitou-se a uma repreensão verbal de Tadeu Schmidt, 49, na noite de terça-feira (26).

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opina que os dois desafetos mereciam uma penalidade mais concreta depois do lamentável episódio de segunda-feira (25). "Ontem faltou uma punição - [talvez] menos 5 mil estalecas, perder o direito de fazer a próxima Prova do Líder e do Anjo. Se a ideia era dar uma bronca, ela precisa ser literalmente sentida [pelo elenco]."

Na visão de Dieguinho, a repreensão feita por Schmidt torna-se vazia ao vir desacompanhada de uma sanção efetiva. "Quando o Tadeu diz isso [que disse], passa a seguinte informações para eles lá dentro: 'Podem fazer [o que fizeram] quantas vezes quiserem. Todas as vezes, vou vir aqui, dar uma bronquinha e nada vai acontecer'."

Schueng pensa que, se o favorito ao prêmio final não fosse um dos envolvidos, a repercussão negativa em torno do episódio levaria à expulsão dos brigões. "A sensação da impunidade com o Davi e o Bin Laden no discurso do Tadeu passa também a sensação de que [o BBB] não tem regras. Elas estão ali, mas elas vão ser aplicadas dependendo de quem você é dentro do jogo."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários.

