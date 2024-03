Satanista, Mercyful Fate reencontra adoradores brasileiros no Summer Breeze

A banda Mercyful Fate, conhecida pelos visuais marcantes, pelas letras repletas de ideais satanistas e por ter sido uma das maiores influências do Metallica, tem data marcada para reencontrar o público brasileiro.

O que aconteceu?

Após mais de 25 anos desde a última vez que estiveram em território nacional, os integrantes retornarão para se apresentar no festival Summer Breeze Open Air, no dia 28 de abril. O evento também conta com outros nomes de peso do rock e do metal como Gene Simmons Band, Mr. Big, Within Temptation, Anthrax e muitos outros. As apresentações irão ocorrer entre os dias 26 e 28 de abril no Memorial da América Latina em São Paulo.

Na mão esquerda, o microfone com ossos (humanos?) unidos em formato de cruz invertida; o símbolo satanista também aparece na corrente no pescoço de King Diamond, do Mercyful Fate Imagem: Frank Molter/picture alliance/Getty Images

Veja a programação por dia do Summer Breeze Open Air

O Mercyful Fate é composto atualmente pelo lendário vocalista King Diamond, a dupla de guitarristas Hank Shermann e Michael Denner, o baterista Bjarne T. Holm e a mais nova adição à banda: a baixista Becky Baldwin. Ela se juntou aos demais membros no início deste ano, após a saída de Joey Vera.

Num visual de papa do inferno, King Diamond se apresenta com o Mercyful Fate no México, em 2022; grupo dinamarquês volta ao Brasil em abril para o festival Summer Breeze, em São Paulo Imagem: Medios y Media/Getty Images

Desde a sua fundação, o grupo de origem dinamarquesa adota fortes visuais. A suas apresentações são lembradas principalmente pela maquiagem marcante do líder, King Diamond, cruzes invertidas e imagens de inspiração satânica.

O guitarrista Hank Shermann e o vocalista King Diamond, do Mercyful Fate, em show em 2022, em Helsinque, Finlândia; banda de black metal é umas das headliners do festival Summer Breeze Imagem: Miikka Skaffari/Redferns/Getty Images

Um dos guitarristas do Mercyful Fate, Hank Shermann conversou com Splash sobre suas expectativas para a apresentação do grupo no Summer Breeze. Ele também se mostrou muito animado em reencontrar os adoradores brasileiros.

Acredito que os fãs brasileiros são os mais leais que temos no mundo. Estamos muito animados em ir novamente para o Brasil. Hank Shermann

O vocalista King Diamond, do Merciful Fate, se apresenta no Tuska Festival 2022 em Helsinque, Finlândia Imagem: Miikka Skaffari/Redferns/Getty Images

Um dos shows mais marcantes que o Mercyful Fate fez no Brasil foi em 1996, no festival Monsters of Rock. Da ocasião, Shermann se lembra de problemas que o grupo teve devido ao calor. "Estava muito quente e o show era por volta do meio-dia, então todos nós ficamos queimados", disse.

King Diamond sempre foi assim; nas fotos, apresentações do Mercyful Fate em 1983, 1993 e 1996 Imagem: Getty Images

Porém, parece que quem sofreu mais foi o líder da banda, King Diamond, que, além de usar maquiagem pesada e um figurino carregado, se apresentou duas vezes no festival. "Acredito que foi pior para ele, porque tocamos com o Mercyful Fate por 30 minutos e depois ele tocou por mais 30 com a sua banda solo", completou o guitarrista.

O Mercyful Fate chegou a fazer mais quatro shows no Brasil em 1998. A banda passou por Belo Horizonte, Catanduva, São Paulo e pelo Rio de Janeiro, e depois, em 1999.

A cruz invertida, um dos maiores símbolos do satanismo, integra o cenário de show da banda Mercyful Fate na Alemanha, em 2022 Imagem: Frank Molter/picture alliance/Getty Images

Após 20 anos separados e muita conversa nos bastidores sobre a possibilidade de reunião durante esse tempo, os membros finalmente conseguiram se juntar. O reencontro gerou uma série de shows do Mercyful Fate.

King Diamond, chegou a afirmar na ocasião que esta não seria apenas uma reunião para turnês, mas sim um retorno completo às atividades. Agora, em 2024, o Mercyful Fate se prepara para uma nova fase de sua carreira, com shows marcados no Brasil e no Chile, além da produção de novas músicas.

A banda dinamarquesa Mercyful Fate se apresenta em São Paulo no dia 28/4, último dia do festival Summer Breeze Open Air, no Memorial da América Latina Imagem: Medios y Media/Getty Images

Hank Shermann relembrou como foi o processo de juntar a banda novamente e voltar a tocar os clássicos do Mercyful Fate depois de tantos anos. "Começamos a conversar entre 2012 a 2014 sobre a possibilidade de voltarmos um dia. Nós nunca de fato nos separamos, apenas fizemos uma longa pausa e, quando foi o tempo certo, em 2018, decidimos que iríamos voltar. Em 2019 anunciamos o retorno oficialmente e foi uma grande animação fazer tantos shows juntos tocando nossas músicas antigas", afirmou.

É bem diferente de quando tocávamos 40 anos atrás, mas quando tocamos as músicas dessa época, nos sentimos jovens de novo. Hank Shermann

Mercyful Fate, em show em Nova York em 1996 Imagem: Steve Eichner/WireImage/Getty Images

Nas apresentações pós-pandemia, em 2022, o Mercyful Fate optou por fazer os setlists apenas com músicas dos três primeiros álbuns da carreira da banda. Shermann conta que esta escolha agradou tanto fãs mais novos quanto os mais antigos que não tiveram a oportunidade de presenciar as performances dessas músicas ao vivo.

A formação atual do Mercyful Fate, já com a baixista Becky Baldwin, que se juntou à banda no início deste ano, após a saída de Joey Vera Imagem: Divulgação

Além dos clássicos, o grupo dinamarquês também surpreendeu ao tocar novas músicas que, até o momento, ainda não foram lançadas. Para o festival Summer Breeze Open Air, o Mercyful Fate ainda pretende manter o setlist focado nos primeiros lançamentos da carreira, porém eles prometem mais novidades.

A banda Mercyful Fate em fotos de 1983; na primeira, o grupo completo; na segunda, King Diamond posa com freira em altar a Satanás Imagem: Fin Costello/Redferns/Getty Images

Ainda vamos focar nos álbuns 'Melissa' [1983] e 'Don't Break the Oath' (1984). Temos muitos fãs por volta dos 20 anos que nunca tiveram a chance de nos ver tocando ao vivo, por isso estamos dando essa chance agora. No Brasil, tocaremos materiais dos três primeiros discos e ainda pensamos na possibilidade de adicionar uma nova música, chamada 'Sacrifice', além da versão de estúdio de 'The Jackal of Salzburg', que passou por pequenas alterações das versões que já tocamos ao vivo, como solos e aprimoramentos dos vocais do King. Hank Shermann

Mercyful Fate em foto de divulgação de 1983, dois anos após o início da banda em 1981; desde sempre a banda encena situações que lembram filmes de terror Imagem: Fin Costello/Redferns/Getty Images

O guitarrista também contou que deve ocorrer um lançamento oficial da nova música, por volta da data do Summer Breeze Open Air. "The 'Jackal of Salzburg' talvez seja lançada antes do nosso show no Brasil e, se não for, deve sair logo depois", disse. Contudo, um disco com inéditas do Mercyful Fate ainda deve demorar um pouco para ser finalizado.

Depois das apresentações na América do Sul, devemos ir para casa e trabalhar em um novo material para um novo álbum que deve ser lançado em 2025. Hank Shermann

King Diamond e membros do Mercyful Fate se juntam ao Metallica nos shows do 30º aniversário da banda em 2011, em San Francisco Imagem: Tim Mosenfelder/WireImage/Getty Images

Com a vinda do Mercyful Fate para Brasil e Chile, o grupo cria expectativas para o futuro e reverencia os trabalhos que os consagraram como "lendas do metal". Assim, a banda dinamarquesa dá continuidade ao seu legado de mais de 40 anos (influenciou o Metallica!), sempre conquistando mais fãs ao longo da jornada.

King Diamond usa máscara com chifre, inspirada em criatura demoníaca que tem corpo humano e cabeça de bode, durante show na Alemanha em 2022 Imagem: Frank Molter/picture alliance/Getty Images

Summer Breeze Open Air

Atrações:

26 de abril

Gene Simmons Band

Mr. Big

Sebastian Bach

Biohazard

Exodus

Black Stone Cherry

Edu Falaschi

Flotsam & Jetsam

The 69 Eyes

Tygers of Pan Tang

Nestor

Dr.Sin

Massacration

Cultura Tres

Sioux 66

Electric Mob

Minipony

Zumbis do Espaço

Alchemia

Clash Bulldog's

27 de abril

Within Temptation

Epica

Hammerfall

Lacuna Coil

Angra

Gamma Ray

Forbidden

In Extremo

Dark Tranquillity

Nervosa

The Night Flight Orchestra

Jeff Scott Soto

Jelusick

Korzus

Eminence

Sinistra

Nite Stinger

Noturnall

About2Crash

Rage In My Eyes

28 de abril

Mercyful Fate

Anthrax

Killswitch Engage

Carcass

Avatar

Overkill

Amorphis

Death Angel

While She Sleeps

Battle Beast

Eclipse

Ratos de Porão

Torture Squad

The Troops Of Doom

Kryour

AXTY

John Wayne

Hellish War

New Blood Winner

Onde: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 700 (Summer Card Social, por dia, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível); R$ 3.570 (Pass para todos os dias, inteira); R$ 1.785 (Pass para todos os dias, meia)

Os ingressos estão disponíveis de forma on-line, através do Clube do Ingresso.

Mapa do festival Summer Breeze Open Air Brasil 2024 Imagem: Reprodução

Mais informações em: www.summerbreezebrasil.com